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Израиль

Внимание, розыск: пропал Йехезкель Даниэль из Рамат-Гана

Розыск
время публикации: 21 июля 2025 г., 21:52 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 21:52
Внимание, розыск: пропал Йехезкель Даниэль из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к населению с просьбой о помощи в розыске 81-летнего Йехезкеля Даниэля из Рамат-Гана. Последний раз его видели 21 июля около 16:30 на улице А-Подим в Рамат-Гане.

Приметы пропавшего: на нём была зелёная рубашка с коротким рукавом, синие брюки, синие туфли, на голове – кепка. Передвигается с тростью.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефону 100.

Израиль
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