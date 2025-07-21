Внимание, розыск: пропал Йехезкель Даниэль из Рамат-Гана

Полиция Израиля обращается к населению с просьбой о помощи в розыске 81-летнего Йехезкеля Даниэля из Рамат-Гана. Последний раз его видели 21 июля около 16:30 на улице А-Подим в Рамат-Гане.

Приметы пропавшего: на нём была зелёная рубашка с коротким рукавом, синие брюки, синие туфли, на голове – кепка. Передвигается с тростью.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефону 100.