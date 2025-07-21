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Израиль

На юге сектора Газы погиб боец "Голани", тяжело ранен офицер

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 21 июля 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 21:57
Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге сектора Газы погиб 19-летний старший сержант Амит Коэн, из Холона, боец 13-го батальона бригады "Голани"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге сектора Газы погиб 19-летний старший сержант Амит Коэн, из Холона, боец 13-го батальона бригады "Голани".

В том же инциденте был тяжело ранен офицер 13-го батальона бригады "Голани".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 894 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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