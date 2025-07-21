x
21 июля 2025
|
последняя новость: 14:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 июля 2025
|
21 июля 2025
|
последняя новость: 14:15
21 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пойман со спущенными штанами: скандал в доме престарелых для психически больных

Полиция
Расследование
Иерусалим
время публикации: 21 июля 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 13:07
Пойман со спущенными штанами: скандал в доме престарелых для психически больных
Noam Moskowitz/Flash90

Полиция сообщает о задержании пожилого мужчины, работавшего специалистом по уходу в доме престарелых для психически больных людей в Иерусалиме.

Согласно сообщению пресс-службы полиции, этот работник был застигнут другим сотрудником дома престарелых, когда стоял рядом с одной из пациенток со спущенными штанами. Услышав крик своего коллеги, этот работник натянул штаны и вышел из комнаты.

Подозреваемый, который, как отмечает полиция, является "очень пожилым человеком", был арестован и доставлен в участок для допроса.

Позже подозреваемый предстал перед судом, который продлил срок содержания его под стражей до 24 июля. Имя подозреваемого, по решению суда, не публикуется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook