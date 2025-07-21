Пойман со спущенными штанами: скандал в доме престарелых для психически больных

Полиция сообщает о задержании пожилого мужчины, работавшего специалистом по уходу в доме престарелых для психически больных людей в Иерусалиме.

Согласно сообщению пресс-службы полиции, этот работник был застигнут другим сотрудником дома престарелых, когда стоял рядом с одной из пациенток со спущенными штанами. Услышав крик своего коллеги, этот работник натянул штаны и вышел из комнаты.

Подозреваемый, который, как отмечает полиция, является "очень пожилым человеком", был арестован и доставлен в участок для допроса.

Позже подозреваемый предстал перед судом, который продлил срок содержания его под стражей до 24 июля. Имя подозреваемого, по решению суда, не публикуется.