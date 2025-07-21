Наама Лазими потребовала от юрсоветника правительства отправить в отставку Бен-Гвира

Депутат от партии "Демократим" Наама Лазими обратилась к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара с требованием отправить в отставку министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Поводом для обращения стали публикации о конфликте между Бен-Гвиром и генеральным инспектором полиции Дани Леви, вызванном продвижением по службе Ринат Сабан. Сабан принимала участие в расследовании дел против Биньямина Нетаниягу и давала показания в суде. Бен-Гвир усомнился в её профессионализме и выступил против ее назначения на новую должность.

Лазими заявила, что Бен-Гвир "вступил на скользкий путь, где политические интересы подменяют профессиональные", и подчеркнула, что такая позиция опасна "для каждого гражданина Израиля".