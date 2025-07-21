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Израиль

Наама Лазими потребовала от юрсоветника правительства отправить в отставку Бен-Гвира

Кнессет
Итамар Бен-Гвир
Демократим
время публикации: 21 июля 2025 г., 21:08 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 21:08
Наама Лазими потребовала от юрсоветника правительства отправить в отставку Бен-Гвира
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат от партии "Демократим" Наама Лазими обратилась к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара с требованием отправить в отставку министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Поводом для обращения стали публикации о конфликте между Бен-Гвиром и генеральным инспектором полиции Дани Леви, вызванном продвижением по службе Ринат Сабан. Сабан принимала участие в расследовании дел против Биньямина Нетаниягу и давала показания в суде. Бен-Гвир усомнился в её профессионализме и выступил против ее назначения на новую должность.

Лазими заявила, что Бен-Гвир "вступил на скользкий путь, где политические интересы подменяют профессиональные", и подчеркнула, что такая позиция опасна "для каждого гражданина Израиля".

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