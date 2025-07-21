ДТП в Негеве: двое пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 21 июля 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 07:32
Утром в понедельник, 21 июля, на трассе 232 возле перекрестка Гвулот столкнулись трактор и легковой автомобиль.
Для извлечения водителя легкового автомобиля, мужчины в возрасте около 60 лет, потребовалась помощь пожарных. Водитель трактора, иностранный рабочий в возрасте около 30 лет, был выброшен ударом трактора и лежал на земле рядом с местом аварии.
Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА провели реанимационные процедуры и доставили пострадавших в больницу "Сорока". Состояние водителя трактора оценивается как критическое, водитель автомобиля в тяжелом состоянии.