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Израиль

ДТП в Негеве: двое пострадавших в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 21 июля 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 07:32
ДТП в Негеве: двое пострадавших в тяжелом состоянии
Flash90. Фото: Я.Науми

Утром в понедельник, 21 июля, на трассе 232 возле перекрестка Гвулот столкнулись трактор и легковой автомобиль.

Для извлечения водителя легкового автомобиля, мужчины в возрасте около 60 лет, потребовалась помощь пожарных. Водитель трактора, иностранный рабочий в возрасте около 30 лет, был выброшен ударом трактора и лежал на земле рядом с местом аварии.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА провели реанимационные процедуры и доставили пострадавших в больницу "Сорока". Состояние водителя трактора оценивается как критическое, водитель автомобиля в тяжелом состоянии.

Израиль
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