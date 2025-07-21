В коалиции спорят о передаче портфелей бывших министров от ШАС

В партии ШАС возражают против передачи освобожденных ими министерских портфелей министру туризма Хаиму Кацу ("Ликуд"). Об этом сообщает "Кан Бет".

Согласно опубликованной информации, министерства, которые ранее возглавляли депутаты от партии ШАС, должны перейти к "Ликуду". В ШАС опасаются, что чиновники, занимающие ключевые посты в министерствах, будут вынуждены подать в отставку, если они перейдут в руки Хаима Каца.

Помимо Каца, в "Ликуде" взвешивают возможность передать портфели также министру юстиции Яриву Левину, министру связи Шломо Караи и министру просвещения Йоаву Кишу.

В "Ционут Датит" требуют получить часть освободившихся портфелей. Помимо прочего, Бецалель Смотрич требует получить портфель министра строительства и руководство финансовой комиссией Кнессета.

В коалиции заявляют, что до сих пор не принято решение по поводу передачи портфелей министров от ШАС и "Яадут а-Тора". По словам представителей коалиции, на данный момент ситуация в министерствах остается неизменной, так как гендиректоры и советники, назначенные ШАС и "Яадут а-Тора", остаются в должности.