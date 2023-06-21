Беспорядки после теракта в Эли, арабы сообщают о поджогах домов и автомобилей
Десятки поселенцев устроили беспорядки в деревне Турмус-Айя в районе Рамаллы. Беспорядки начались после похорон Офера Файермана и Нахмана Шмуэля Мордофа, погибших накануне в теракте в поселке Эли.
По утверждению арабских источников, на которые ссылаются израильские СМИ, участники беспорядков подожгли машины и дома в Турмус-Айя. По словам мэра этого населенного пункта, подожжены примерно 30 домов и примерно 60 автомобилей.
На место прибыли подразделения ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ), которые применили спецсредства для разгона толпы. Израильских граждан оттеснили за пределы населенного пункта.
Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что в деревне Турмус-Айя израильскими военнослужащими убит 28-летний араб. Палестинское агентство "Шехаб" опубликовало имя погибшего. Это 27-летний Омар Катин.
Телеканал "Аль-Акса" передал, что палестинская молодежь объявила о создании отрядов самообороны "для отражения атак поселенцев".
Около 17:00 пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что поселенцы покинули Турмус-Айю. Военные участвуют в тушении пожаров, ставших результатом поджогов. Полиция Израиля приступила к расследованию обстоятельств происшествия.
Накануне, спустя несколько часов после теракта в поселке Эли, несколько десятков израильтян, жителей поселений, пришли в Хауару для того, чтобы "отомстить" за гибель четырех израильтян от рук палестинских террористов.
Палестинские источники сообщали, что евреи стреляли в воздух и бросали камни в местных жителей и в их дома. Камнями был поврежден автомобиль "скорой помощи". Также сообщается, что поселенцы сожгли легковой автомобиль, принадлежащий жителю деревни.
Палестинские источники также сообщали, что на перекрестке Тапуах поселенцы бросали камни в машины с палестинскими номерными знаками камни до тех пор, пока их не оттеснили от дороги израильские военнослужащие.
Теракт в Эли. 20.06.2023. Хронология
Жертвами теракта, совершенного 20 июня в районе населенного пункта Эли (60-я трасса, между Шхемом и Рамаллой), стали четверо израильтян.
Имена погибших:
Арэль Масуд (21)
Элиша Энтман (18)
Офер Файерман (60)
Нахман Шмуэль Мордоф (17)
Еще четверо израильтян были ранены. Двое из них в тяжелом состоянии.
16:20. Поступило первое сообщение о теракте.
16:30. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о шести раненых – одни из них во время обстрела находились на автомобильной заправке, другие – в поселке.
Двое тяжелораненых направлены в больницы – мужчина около 20 лет в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек", мужчина 38 лет в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.
Еще четверо раненых остаются на месте происшествия, они в крайне тяжелом бессознательном состоянии, заявляют парамедики.
16:30. Управление тылом просит жителей поселка Эли не выходить из домов. Разослано предупреждение о возможном проникновении террориста.
16:40. Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что один террорист был нейтрализован на месте, другим удалось скрыться. Ведется их преследование.
16:55. Подтверждено, что четверо раненых израильтян скончались. По уточненным данным, ранения получили четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии (они доставлены в больницы), состояние еще двоих от легкого до средней тяжести.
17:20. Радиостанция "Кан Бет" передает: на автозаправке возле поселения Эли террористы вышли из автомобиля и открыли огонь в сторону израильтян, стоявших в очереди в закусочную "Хумус Элиягу". На камерах наблюдения запечатлены двое стрелявших, один из них был застрелен, другому удалось скрыться. В службах безопасности отмечают, что у террористов, которые были запечатлены камерами, был сообщник. Автомобиль террористов остался стоять на заправке, в нем были обнаружены ножи.
17:30. Сайт Ynet пишет, что террорист, по всей видимости, воспользовался тем, что водитель не заглушил мотор, выйдя из машины. По данным служб безопасности, террорист уехал в сторону Шхема. Ведется его преследование.
17:25. Пресс-служба ЦАХАЛа уточняет: одного из террористов застрелил гражданский, у которого было оружие. Другие террористы скрылись. Их розыск продолжается.
17:50. Телеграм-канал Abu Ali Express со ссылкой на неофициальные палестинские СМИ публикует имя террориста, застреленного на автозаправке в Эли: это Маханад Шхадэ – боевик ХАМАСа из деревни Уриф (к западу от Хауары, недалеко от Шхема).
18:15. Служба тыла отменила тревогу, объявленную в поселке Эли в связи с угрозой проникновения террористов. Жителям разрешено открыть окна и двери, а также находиться на улице.
18:40. Возле деревни Тубас, в Иорданской долине, силами безопасности Израиля ликвидирован один из террористов, совершивших нападение на израильтян в поселке Эли. ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ выпустили совместное заявление, в котором говорится, что террорист, скрывшийся с места теракта в поселке Эли, ликвидирован. Террорист был убит при попытке скрыться во время задержания.
Израиль прощается с жертвами теракта в Эли