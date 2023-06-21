adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 28°
Тель-Авив:
20 - 27°
Эйлат:
24 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.604 ₪ 3.935 ₪
Иерусалим:
16 - 28°
Тель-Авив:
20 - 27°
Эйлат:
24 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Беспорядки после теракта в Эли, арабы сообщают о поджогах домов и автомобилей

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Беспорядки после теракта в Эли, арабы сообщают о поджогах домов и автомобилей
    AP Photo/Ohad Zwigenberg

    Десятки поселенцев устроили беспорядки в деревне Турмус-Айя в районе Рамаллы. Беспорядки начались после похорон Офера Файермана и Нахмана Шмуэля Мордофа, погибших накануне в теракте в поселке Эли.

    По утверждению арабских источников, на которые ссылаются израильские СМИ, участники беспорядков подожгли машины и дома в Турмус-Айя. По словам мэра этого населенного пункта, подожжены примерно 30 домов и примерно 60 автомобилей.

    На место прибыли подразделения ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ), которые применили спецсредства для разгона толпы. Израильских граждан оттеснили за пределы населенного пункта.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что в деревне Турмус-Айя израильскими военнослужащими убит 28-летний араб. Палестинское агентство "Шехаб" опубликовало имя погибшего. Это 27-летний Омар Катин.

    Телеканал "Аль-Акса" передал, что палестинская молодежь объявила о создании отрядов самообороны "для отражения атак поселенцев".

    Около 17:00 пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что поселенцы покинули Турмус-Айю. Военные участвуют в тушении пожаров, ставших результатом поджогов. Полиция Израиля приступила к расследованию обстоятельств происшествия.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    Накануне, спустя несколько часов после теракта в поселке Эли, несколько десятков израильтян, жителей поселений, пришли в Хауару для того, чтобы "отомстить" за гибель четырех израильтян от рук палестинских террористов.

    Палестинские источники сообщали, что евреи стреляли в воздух и бросали камни в местных жителей и в их дома. Камнями был поврежден автомобиль "скорой помощи". Также сообщается, что поселенцы сожгли легковой автомобиль, принадлежащий жителю деревни.

    Палестинские источники также сообщали, что на перекрестке Тапуах поселенцы бросали камни в машины с палестинскими номерными знаками камни до тех пор, пока их не оттеснили от дороги израильские военнослужащие.

    adv_15 incontent_3

    adv_16 m_ar_3

    Теракт в Эли. 20.06.2023. Хронология

    Жертвами теракта, совершенного 20 июня в районе населенного пункта Эли (60-я трасса, между Шхемом и Рамаллой), стали четверо израильтян.

    Имена погибших:
    Арэль Масуд (21)
    Элиша Энтман (18)
    Офер Файерман (60)
    Нахман Шмуэль Мордоф (17)

    adv_17 incontent_4

    adv_18 m_ar_4

    Еще четверо израильтян были ранены. Двое из них в тяжелом состоянии.

    16:20. Поступило первое сообщение о теракте.

    16:30. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о шести раненых – одни из них во время обстрела находились на автомобильной заправке, другие – в поселке.

    adv_19 incontent_5

    adv_20 m_ar_5

    Двое тяжелораненых направлены в больницы – мужчина около 20 лет в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек", мужчина 38 лет в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

    Еще четверо раненых остаются на месте происшествия, они в крайне тяжелом бессознательном состоянии, заявляют парамедики.

    16:30. Управление тылом просит жителей поселка Эли не выходить из домов. Разослано предупреждение о возможном проникновении террориста.

    adv_21 m_ar_6

    16:40. Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что один террорист был нейтрализован на месте, другим удалось скрыться. Ведется их преследование.

    16:55. Подтверждено, что четверо раненых израильтян скончались. По уточненным данным, ранения получили четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии (они доставлены в больницы), состояние еще двоих от легкого до средней тяжести.

    17:20. Радиостанция "Кан Бет" передает: на автозаправке возле поселения Эли террористы вышли из автомобиля и открыли огонь в сторону израильтян, стоявших в очереди в закусочную "Хумус Элиягу". На камерах наблюдения запечатлены двое стрелявших, один из них был застрелен, другому удалось скрыться. В службах безопасности отмечают, что у террористов, которые были запечатлены камерами, был сообщник. Автомобиль террористов остался стоять на заправке, в нем были обнаружены ножи.

    adv_22 m_ar_7

    17:30. Сайт Ynet пишет, что террорист, по всей видимости, воспользовался тем, что водитель не заглушил мотор, выйдя из машины. По данным служб безопасности, террорист уехал в сторону Шхема. Ведется его преследование.

    17:25. Пресс-служба ЦАХАЛа уточняет: одного из террористов застрелил гражданский, у которого было оружие. Другие террористы скрылись. Их розыск продолжается.

    17:50. Телеграм-канал Abu Ali Express со ссылкой на неофициальные палестинские СМИ публикует имя террориста, застреленного на автозаправке в Эли: это Маханад Шхадэ – боевик ХАМАСа из деревни Уриф (к западу от Хауары, недалеко от Шхема).

    adv_23 m_ar_8

    18:15. Служба тыла отменила тревогу, объявленную в поселке Эли в связи с угрозой проникновения террористов. Жителям разрешено открыть окна и двери, а также находиться на улице.

    18:40. Возле деревни Тубас, в Иорданской долине, силами безопасности Израиля ликвидирован один из террористов, совершивших нападение на израильтян в поселке Эли. ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ выпустили совместное заявление, в котором говорится, что террорист, скрывшийся с места теракта в поселке Эли, ликвидирован. Террорист был убит при попытке скрыться во время задержания.

    adv_24 rimma_dw_d
    adv_25 rimma_dw_m
    adv_26 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 Июня 2023
    Израиль прощается с жертвами теракта в Эли
    adv_27 ar_middle_wwh
    adv_28 ar_middle_yandex
    adv_29 ar_middle_mobile_yandex
    adv_30 ar_right_wwh
    adv_31 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:33 Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что поселенцы покинули Турмус-Айю
    17:03 "Хизбалла" установила два наблюдательных пункта на территории Израиля
    16:04 Беспорядки после теракта в Эли, арабы сообщают о поджогах домов и автомобилей
    15:19 В ходе столкновений с друзами на Голанских высотах травмированы 12 полицейских
    15:12 Нетаниягу, Галант и Смотрич объявили о начале планирования нового квартала в поселении Эли
    14:28 Пентагон снова ошибся: Украина получит от США дополнительные миллиарды военной помощи
    14:04 Регулятор потребовал от израильских производителей снизить цены на легкие напитки и пиво
    14:00 Столкновения на Голанских высотах: трое раненых друзов, множество пострадавших среди полицейских
    adv_32 ar_right_2
    adv_33 ar_right_3
    adv_34 ar_right_4
    adv_35 ar_right_5