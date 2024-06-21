Предъявлены обвинения убийце 14-летнего Биньямина Ахимеира: тот мечтал попасть в ИГ

Военная прокуратура представила обвинительное заключение против 21-летнего Ахмада Дауабшэ: жестоко убив 14-летнего пастуха Биньямина Ахимеира, он отправился искать других жертв-евреев. Дауабшэ находился под большим влиянием идеологии террористической организации "Исламское государство" и считал всех немусульман "неверными", которых надо убивать.

Биньямин Ахимеир в пятницу, 13 апреля, ушел с фермы Галь (Малахей а-Шалом, северо-восточней Рамаллы) в Самарии, чтобы пасти стадо овец, через несколько часов стадо вернулось без него. Он был объявлен в розыск, и через сутки поисковой операции в нескольких сотнях метров от фермы было найдено его тело: Ахимеир был убит вскоре после того, как покинул ферму. Ахмад Дауабшэ был арестован через полторы недели после этого теракта.

По данным обвинительного заключения, под влиянием исламистской идеологии Ахмад Дуабшэ принял решение совершить теракт: он знал, что на территории форпоста неподалеку от его деревни Дума живут евреи, и решил их убить. За несколько дней до теракта он написал завещание и передал его своему другу. За день до теракта он начал подготовку: приготовил одежду и нож, решив, что выйдет на "охоту за евреями" с рассветом.

Он вышел в направлении форпоста Малахей-Шалом, по дороге увидел Биньямина Ахимеира и еще двоих человек. Он спрятался в кустах, выжидая, когда останется кто-то один, и вскоре так и случилось. Когда 14-летний Биньямин был в нескольких метрах от Дауабшэ, тот вышел, держа в руке нож.

Ахимеир вытащил свой телефон и начал отходить от вооруженного араба, а Дуабше кричал ему по-английски, что сейчас убьет его. Пытаясь убежать, Биньямин Ахимеир упал, и тогда Дауабшэ накинулся на него и начал наносить ему удары ножом. Убив подростка, он направился к форпосту в поисках других жертв, но там он увидел собаку и испугался, что она выдаст его своим лаем.

Террорист вернулся в свой дом в деревне Дума и сжег одежду, на которой осталась кровь убитого им подростка.