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Израиль

Галант подписал пять ордеров на административный арест за акции мести за убийство Биньямина Ахимеира

время публикации: 28 апреля 2024 г., 16:46 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 16:46
Галант подписал пять ордеров на административный арест за акции мести за убийство Биньямина Ахимеира
Itai Ron/Flash90

В воскресенье, 28 апреля, были подписаны ордера на административный арест пятерых молодых людей, по подозрению служб безопасности, участвовавших в жестоких нападениях на палестинцев, осуществленных в качестве стихийной мести за убийство 14-летнего Биньямина Ахимеира около двух недель назад.

По сообщению новостной службы 12 канала ИТВ, подозреваемые, по мнению сотрудников служб безопасности, возглавили возникшие после убийства Ахимеира беспорядки, создав некую систему кодов, и убедили других принять в этих беспорядках участие.

В частности, они подозреваются в поджогах автомобилей и домов в десяти деревнях, включая дома, в которых в момент поджогов находились люди. Отмечается, что министр обороны Йоав Галант подписал ордера на арест по рекомендации ШАБАКа.

Речь идет о пятерых ультраправых активистах, некоторые из них несовершеннолетние. В прошлом в их отношении были выписаны запретительные ордера, однако они, по словам представителей служб безопасности, "не изменили своего поведения".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал административные аресты подозреваемых "преследованием поселенцев", сравнив подозрения с "тем, что антисемитский трибунал в Гааге делал с правительством Израиля". Он также заявил, что министр обороны "занимается политикой под предлогом безопасности" и назвал его решение "безответственным шагом".

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