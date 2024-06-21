Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 21 июня: интенсивность боевых действий возросла

В ночь на 21 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Интенсивность боевых действий выше, чем прошлой ночью.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Аль-Раз в районе Ат-Туффа, к востоку от города Газа, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в районе Ан-Наср, на западе города Газа; самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали две цели в районе Шейх Радуан города Газа.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Дир аль-Балаха и к востоку от Аль-Магази; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к северу от Нусейрата; ЦАХАЛ действует в Аль-Бурейдже.

На юге сектора: сообщалось о стрельбе в районе улицы Аш-Шакуш на северо-западе Рафаха, один убитый; ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Сауди, к западу от Рафаха; ВВС ЦАХАЛа атаковали цели Европейской больницы в Хан-Юнисе; ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на западе Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Сауди и Аль-Аттар, к западу от Рафаха; районе Сауди военными взорваны несколько зданий; израильская артиллерия обстреливала цели в центре и на западе Рафаха; источники в Газе заявляли, что боевики обстреляли израильский вертолет к востоку от Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 21 июня.

Рано утром было разрешено к публикации: в ходе боя в центре сектора Газы погибли двое израильских военнослужащих. ЦАХАЛ называет имена погибших. Старший сержант резерва Омер Смаджа, 25 лет, Из Ганто Адар, боец ​​9203-го батальона 3-й бригады "Александрони". Старший сержант резерва Саадия Яаков Дери, 27 лет, из Тель-Авива, боец ​​9203-го батальона 3-й бригады "Александрони". В том же бою трое бойцов получили тяжелые ранения.