Операция в Газе: в "гуманитарной зоне" уничтожена ракетная установка, ликвидирован оператор дронов

Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя на севере, в центре и на юге сектора.

Вечером 20 июня в Хан-Юнисе, в "гуманитарной зоне" ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку боевиков "Исламского джихада". Военные подчеркивают: было сделано всё возможное, чтобы не пострадали мирные граждане.

Также ЦАХАЛ сообщает о ликвидации оператора дронов ХАМАСа Мухаммада Абу Та.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. За последние сутки были уничтожены несколько боевиков, в том числе с помощью БПЛА.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в Рафиахе. За последние сутки бойцами бригады "Гивати" и бригады "Нахаль" были ликвидированы несколько боевиков. Атаковано здание, которое использовали террористы.