ВВС ЦАХАЛа атаковали террористические объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

Истребители ВВС ЦАХАЛа в ночь на пятницу, 21 июня, атаковали террористические объекты "Хизбаллы" в районах Ат-Тайба и Дир-Сириан на юге Ливана.

Кроме того, в течение дня артиллерия ЦАХАЛа неоднократно атаковала объекты боевиков.

За последние несколько часов было зафиксировано несколько ракет, выпущенных с территории Ливана в сторону северных районов Израиля. Пострадавших нет. В ответ силы ЦАХАЛа нанесли удар по огневым позициям противника в районах Кфар-Хама и Лабуна.

После сработавшей в 14:21 воздушной тревоги на севере Голан, в поселках Кедар и Шааль, израильские силы ПВО перехватили подозрительную воздушную цель, пересекавшую территорию Ливана.