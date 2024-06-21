ЦАХАЛ и полиция подтвердили: в Калькии уничтожены двое террористов "Исламского джихада"
время публикации: 21 июня 2024 г., 16:13 | последнее обновление: 21 июня 2024 г., 16:20
В Калькилии сотрудники полицейского спецподразделения "Гидеоним" при содействии сил ЦАХАЛа и ШАБАКа (общей службы безопасности) предприняли попытку задержать двух террористов "Исламского джихада".
В ходе задержания террористы открыли огонь по израильским полицейским и военнослужащим. В результате ответного огня террористы были ликвидированы. Один из ликвидированных террористов планировал осуществить теракт.