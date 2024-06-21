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Израиль

ЦАХАЛ и полиция подтвердили: в Калькии уничтожены двое террористов "Исламского джихада"

время публикации: 21 июня 2024 г., 16:13 | последнее обновление: 21 июня 2024 г., 16:20
Калькилия
Flash90. Фото: Й.Замир

В Калькилии сотрудники полицейского спецподразделения "Гидеоним" при содействии сил ЦАХАЛа и ШАБАКа (общей службы безопасности) предприняли попытку задержать двух террористов "Исламского джихада".

В ходе задержания террористы открыли огонь по израильским полицейским и военнослужащим. В результате ответного огня террористы были ликвидированы. Один из ликвидированных террористов планировал осуществить теракт.

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