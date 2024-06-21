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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 21 июня: операции в районах Калькилии, Рамаллы, Шхема

время публикации: 21 июня 2024 г., 06:56 | последнее обновление: 21 июня 2024 г., 07:00
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 21 июня: операции в районах Калькилии, Рамаллы, Шхема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 21 июня действовали в Калькилии и около Калькилии (в Кафр-Кадуме, Санарии), около Рамаллы (в Джалазуне, Сильуаде), около Шхема (в Азмуте), около Хеврона (в Дуре).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 21 июня.

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