Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 21 июня, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 21-32 градусов, в Тель-Авиве – 23-31, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 28-43, в Беэр-Шеве – 21-36, в Мицпе-Рамоне – 23-31, на побережье Мертвого моря – 27-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-31, в Ариэле – 20-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-38, на Голанских высотах – 20-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28-29 градусов, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В субботу-понедельник – без существенных изменений, жарко.