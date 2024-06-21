"Кешет-12": ХАМАС изъявил готовность передать ФАТХу гражданское управление сектором Газы

По информации израильского телеканала "Кешет-12", представители ХАМАСа и ФАТХа провели переговоры в Дохе, на которых обсуждался "день после войны".

Эта встреча, согласно источникам телеканала, состоялась две недели назад. ХАМАС дал понять, что он готов передать ФАТХу гражданское управление сектором, оставив силовые структуры за "Бригадами Изаддина аль-Касама" (боевым крылом ХАМАСа).

Во встрече, по данным телеканала, принимали участие от ХАМАСа Исмаил Ханийя и Халиль аль-Хайя, представитель группировки в секторе Газы, считающийся человеком из близкого окружения Яхьи Синуара.