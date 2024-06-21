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Израиль

"Кешет-12": ХАМАС изъявил готовность передать ФАТХу гражданское управление сектором Газы

время публикации: 21 июня 2024 г., 01:08 | последнее обновление: 21 июня 2024 г., 01:08
"Кешет-12": ХАМАС изъявил готовность передать ФАТХу гражданское управление сектором Газы
AP Photo/Leo Correa

По информации израильского телеканала "Кешет-12", представители ХАМАСа и ФАТХа провели переговоры в Дохе, на которых обсуждался "день после войны".

Эта встреча, согласно источникам телеканала, состоялась две недели назад. ХАМАС дал понять, что он готов передать ФАТХу гражданское управление сектором, оставив силовые структуры за "Бригадами Изаддина аль-Касама" (боевым крылом ХАМАСа).

Во встрече, по данным телеканала, принимали участие от ХАМАСа Исмаил Ханийя и Халиль аль-Хайя, представитель группировки в секторе Газы, считающийся человеком из близкого окружения Яхьи Синуара.

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