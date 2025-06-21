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Израиль

Внимание, розыск: пропала 17-летняя Сумийя Абу Каф, из Негева

Розыск
время публикации: 21 июня 2025 г., 20:44 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 20:48
Внимание, розыск: пропала 17-летняя Сумийя Абу Каф, из Негева
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 17-летней Сумийи Абу Каф, жительницы бедуинского поселка Умм Батин (Негев). В последний раз джевушку видели в начале недели в Акко.С тех пор ее местонахождение неизвестно. Ее жизнь может быть в опасности.

Описание: рост 1.70, среднее телосложение, длинные волосы, брюнетка. Была одета во все черное.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или 08-6292461.

Израиль
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