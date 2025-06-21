В субботу, 21 июня, около 30 истребителей ВВС ЦАХАЛа, нанесли удары по десяткам военных объектов в районе Ахваза на юго-западе Ирана.

Благодаря точной разведывательной информации, истребители ВВС атаковали военный объект, где находились пусковые ракетные установки (некоторые из них были ранее задействованы в обстрелах Израиля), а также радиолокационные станции и военную инфраструктуру иранского режима.