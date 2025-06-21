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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по десяткам военных объектов в районе Ахваза

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 21 июня 2025 г., 19:04 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 19:34
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по десяткам военных объектов в районе Ахваза
AP Photo/Ariel Schalit

В субботу, 21 июня, около 30 истребителей ВВС ЦАХАЛа, нанесли удары по десяткам военных объектов в районе Ахваза на юго-западе Ирана.

Благодаря точной разведывательной информации, истребители ВВС атаковали военный объект, где находились пусковые ракетные установки (некоторые из них были ранее задействованы в обстрелах Израиля), а также радиолокационные станции и военную инфраструктуру иранского режима.

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