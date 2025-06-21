9-й день войны с Ираном: ЦАХАЛ атакует военные объекты, обстрелы территории Израиля
Армия обороны Израиля 13-20 июня атаковала более 1000 целей на территории Ирана – в основном, удары наносились по военным и ядерным объектам. На западе и в центре Ирана уничтожено множество ракетных установок, установлен контроль над воздушным пространством. В результате серии точечных ударов было ликвидировано высшее командование КСИР, иранской армии и разведки, также были убиты девять ученых-ядерщиков. Иран заявляет о сотнях убитых и тысячах раненых на своей территории в первые дни войны.
Цель военной операции, получившей название "Народ как лев" (или "Восстающий лев"): нанесение критического ущерба ядерному и ракетному потенциалу Ирана.
Иран отвечает ударами с применением БПЛА и ракет. Была атакована больница "Сорока" в Беэр-Шеве. Некоторые ракеты упали в жилых районах в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Холоне, Тамре, Хайфе, Петах-Тикве и других населенных пунктах. 24 погибших, более 1000 пострадавших.
Сводка 8-го дня войны по ссылке.
Идет девятый день войны.
9-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ОБРАТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
03:00
Взрывы в Тегеране и Куме, передают СМИ Ирана. Иранские ПВО пытаются отразить атаки израильских ВВС.
Фрагмент одной из сбитых иранских ракет упал на крышу жилого дома в Холоне. Возник сильный пожар. На месте происшествия находятся пожарные, парамедики, спасатели и полиция. Сведений о раненых не поступало. Сотрудники МАДА оказали помощь нескольким людям, находившимся в состоянии нервного шока.
ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атакуют склады с ракетами и пусковые установки в центральной части Ирана.
02:00
Сирены предупреждения о ракетном обстреле из Ирана прозвучали в центральных районах Израиля – Гуш-Дане, округе а-Шарон, районах Шфела, Лахиш. Согласно ЦАХАЛу, по Израилю были выпущены пять ракет. В двух местах зафиксировано падение фрагментов ракет. Сообщений о пострадавших нет.
Взрывы в Исфахане, в центре Ирана, где расположен один из ядерных объектов (установки по конверсии урана). Иранские ПВО пытаются отразить атаку.
01:00
Взрывы в Карадже, юго-западней Тегерана. Иранские ПВО пытаются отразить атаку.
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В связи с большим числом раненых в результате иранских обстрелов мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.
"Асута" (Ашдод) – 1255182,
"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,
"Вольфсон" (Холон) – 1255135,
"Каплан" (Реховот) – 1255181,
"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,
"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,
"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134
"Барзилай" (Ашкелон) – 1255171
"Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 1255122
"Гилель Яфэ" медицинский центр – 1255166
"Сорока" (Беэр-Шева) – 1255177
РАМБАМ (Хайфа) – 1255144
"Шаарей Цедек" (Иерусалим) – 1255125
Телефоны психологической поддержки больничных касс:
"Меухедет" – *3833
"Леумит" – *507
"Клалит" – *8703
"Маккаби" – *3555
Национальный терапевтический центр психологической устойчивости *5486, работает 24/7