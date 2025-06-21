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Израиль

"Кешет": в ближайшие дни частично возобновят работу детские сады

Дети
Школьное образование
время публикации: 21 июня 2025 г., 22:55 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 22:55
"Кешет": в ближайшие дни частично возобновят работу детские сады
Chaim Goldberg/Flash90

Служба тыла намерена, начиная с 23 июня, частично возобновить работу системы просвещения.

Согласно опубликованной информации, речь идет о возобновлении работы детских садов и школ для учащихся с особыми потребностями. Речь идет о некоторых населенных пунктах. Условием работы детских садов и школ "хинух меюхад" будет возможность войти в убежище за время, установленное Службой тыла.

"Кешет" сообщает также, что с 22 июня возобновятся экзамены в некоторых вузах, а также частично возобновится работа лабораторий.

Израиль
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