Полиция задержала 18 жителей Иудеи и Самарии, распространявших в соцсетях призывы к насилию
время публикации: 21 июня 2025 г., 20:53 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 20:53
Полиция задержала 18 жителей Иудеи и Самарии, подозреваемых в распространении в социальных сетях призывов к нападениям на силы безопасности и насилию.
В публикациях подстрекательского харакетар содержались такие "обещания": "Этой ночью мы опечалим сионистов" и "Имам Хаменеи, за которого я отдам свою душу! Этой ночью мы отправим их в ад".