Полиция задержала 18 жителей Иудеи и Самарии, распространявших в соцсетях призывы к насилию

Полиция задержала 18 жителей Иудеи и Самарии, подозреваемых в распространении в социальных сетях призывов к нападениям на силы безопасности и насилию.

В публикациях подстрекательского харакетар содержались такие "обещания": "Этой ночью мы опечалим сионистов" и "Имам Хаменеи, за которого я отдам свою душу! Этой ночью мы отправим их в ад".