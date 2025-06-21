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Израиль

Полиция задержала 18 жителей Иудеи и Самарии, распространявших в соцсетях призывы к насилию

Иудея и Самария
Полиция
время публикации: 21 июня 2025 г., 20:53 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 20:53
Полиция задержала 18 жителей Иудеи и Самарии, распространявших в соцсетях призывы к насилию
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала 18 жителей Иудеи и Самарии, подозреваемых в распространении в социальных сетях призывов к нападениям на силы безопасности и насилию.

В публикациях подстрекательского харакетар содержались такие "обещания": "Этой ночью мы опечалим сионистов" и "Имам Хаменеи, за которого я отдам свою душу! Этой ночью мы отправим их в ад".

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