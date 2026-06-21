На 5-м шоссе грузовик столкнулся с легковой машиной, тяжело травмирована женщина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля на шоссе №5 возле развязки Яркон.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали помощь и доставили в больницу "Бейлинсон" 74-летнюю женщину, получившую множественные травмы. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По словам медиков, женщина находилась в салоне легкового автомобиля, в результате удара она оказалась заблокированной. Пока пожарные проводили сложную операцию по извлечению пострадавшей из машины, медики оказывали ей медицинскую помощь, включая интубацию и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

Женщина была доставлена в больницу на реанимобиле МАДА в тяжелом и нестабильном состоянии.