В районе Яффо до вторника будут проводиться военные учения
время публикации: 21 июня 2026 г., 09:23 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 09:23
Армия обороны Израиля сообщает о начале военных учений в районе Яффо. Учения продлятся до утра вторника.
В ходе учений в районе будет наблюдаться интенсивное движение сил безопасности и транспортных средств, а также проведение инженерных работ.
В армии подчеркивают, что учения были запланированы заранее в рамках программы подготовки на 2026 год.
Опасности, связанной с реальным инцидентом в сфере безопасности, нет.
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