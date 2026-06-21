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Израиль

В районе Яффо до вторника будут проводиться военные учения

Пресс-служба ЦАХАЛа
Учения
время публикации: 21 июня 2026 г., 09:23 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 09:23

Армия обороны Израиля сообщает о начале военных учений в районе Яффо. Учения продлятся до утра вторника.

В ходе учений в районе будет наблюдаться интенсивное движение сил безопасности и транспортных средств, а также проведение инженерных работ.

В армии подчеркивают, что учения были запланированы заранее в рамках программы подготовки на 2026 год.

Опасности, связанной с реальным инцидентом в сфере безопасности, нет.

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