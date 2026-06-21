В 8 км от Израиля ЦАХАЛ уничтожил подземный комплекс "Хизбаллы" с "аэродромом дронов". ВИДЕО

Бойцы инженерного спецназа "Яхалом" и 551-й бригады обнаружили и уничтожили в районе деревни Маджаль-Зун, примерно в восьми километрах от границы с Израилем, подземный объект "Хизбаллы".

Объект находился на глубине около 25 метров. В подземном помещении длиной около 200 метров находились четыре ракетные шахты, 12 "складов" со взрывчаткой, противотанковыми ракетами и "аэродромом дронов".

В ходе операции были уничтожены более 20 террористов "Хизбаллы", половина из них входила в спецподразделение "Радуан".

Военные отмечают, что бункер "Хизбаллы" находился под жилыми домами, мечетью и школой. В туннеле были найдены свыше 50 беспилотников (часть из них с размахом крыльев до 2,5 метров и дальностью полета от 200 до 500 километров) и более 8 тонн вооружений.

Специалисты инженерного спецназа говорят, что найденное в бункере оружие схоже с тем, что используется другими поддерживаемыми Ираном группировками, включая йеменских хуситов.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что попытки уничтожить этот объект с воздуха предпринимались еще в 2024 году, однако "Хизбалла" позже его восстановила.

В армии заявляют, что операция в Маджаль-Зуне является частью продолжающихся действий израильских сил на юге Ливана. Их цель – уничтожение инфраструктуры "Хизбаллы", угрожающей населенным пунктам на севере Израиля и побережью страны.