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Израиль

Мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП в Хайфе

ДТП
время публикации: 21 июня 2026 г., 19:10 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 19:10
Мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП в Хайфе
Пресс-служба МАДА

На улице Дерех Вейншал в Хайфе произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 22 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу РАМБАМ.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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