Мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП в Хайфе
время публикации: 21 июня 2026 г., 19:10 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 19:10
На улице Дерех Вейншал в Хайфе произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 22 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу РАМБАМ.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июня 2026