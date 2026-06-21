Мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП в Хайфе

На улице Дерех Вейншал в Хайфе произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 22 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу РАМБАМ.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.