Внимание, розыск: пропал 74-летний Владислав Селиванов из Кирьят-Яма

Израильская полиция просит общественность о помощи по розыску пропавшего 74-летнего Владислава Селиванова, жителя Кирьят-Яма. Последний раз его видели 22.05.2026 на улице А-Агана в Кирьят-Яме.

Приметы пропавшего: рост: 164 см, стройный, седые короткие волосы, карие глаза. На нем был черный спортивный костюм и черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии 100 или в полицейский участок Звулун по номеру 048464444.