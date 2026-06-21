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Израиль

Внимание, розыск: пропал 74-летний Владислав Селиванов из Кирьят-Яма

Розыск
время публикации: 21 июня 2026 г., 22:56 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 22:56
Внимание, розыск: пропал 74-летний Владислав Селиванов из Кирьят-Яма
Пресс-служба полиции Израиля

Израильская полиция просит общественность о помощи по розыску пропавшего 74-летнего Владислава Селиванова, жителя Кирьят-Яма. Последний раз его видели 22.05.2026 на улице А-Агана в Кирьят-Яме.

Приметы пропавшего: рост: 164 см, стройный, седые короткие волосы, карие глаза. На нем был черный спортивный костюм и черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии 100 или в полицейский участок Звулун по номеру 048464444.

Израиль
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