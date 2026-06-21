Опрос: 92,1% израильтян считают, что в войне победил Иран

По данным опроса, проведенного Еврейским университетом, 92,1% израильтян считают, что в войне между США и Израилем против Ирана победил Иран. Результаты опроса были опубликованы в воскресенье, 21 июня, изданием Time of Israel.

Причем такого мнения придерживаются 93,1% избирателей партий правого блока во главе с Биньямином Нетаниягу.

82,9% респондентов считают, что шестинедельная военная кампания против Ирана ослабила безопасность Израиля в долгосрочной перспективе, 86% – негативно оценивают итоги боевых действий и условия сделки, заключенной между США и Ираном без участия Иерусалима.

Кроме того, 87,8% израильтян считают, что страна не достигла поставленных целей – ликвидации ядерной программы и ракетной угрозы Ирана, а также смены режима – либо достигла их лишь частично.

Результаты опроса также свидетельствуют о кризисе доверия к израильскому руководству: 72,5% респондентов не верят заявлениям премьер-министра Нетаниягу о том, что Израиль добился значительных успехов и устранил экзистенциальную угрозу, а 56,4% оценивают его управление войной как "неудачное" или "слабое" (хорошим или отличным его назвали лишь 26,5%). Поддержка Нетаниягу на посту премьер-министра упала с 40,5% в начале марта до 29,4% в июне.

Резко негативно респонденты в Израиле оценивают и действия президента США Дональда Трампа: 69,1% назвали его руководство войной "неудачным" или "слабым", и лишь 10,8% – "хорошим" или "отличным".

При этом, несмотря на общее недовольство итогами конфликта с Ираном, опрос зафиксировал сохраняющуюся поддержку возможных военных действий против "Хизбаллы" в Ливане: 48,2% респондентов высказались за возобновление крупномасштабных операций, включая удары по Бейруту, даже на фоне риска разногласий с Трампом, который выражал недовольство боевыми действиями в Ливане (против высказались 20,9%, не определились – 30,9%). На вопрос о том, привели ли войны с ХАМАСом и "Хизбаллой" к провозглашенной Нетаниягу "полной победе", лишь 12,2% ответили, что Израиль достиг большинства поставленных целей, 61,3% заявили, что цели не были достигнуты вовсе, а 26,5% считают, что они выполнены частично.

В опросе, проводившемся с 17 по 20 июня, приняли участие 3644 израильтянина. Погрешность опроса составляет 2,2% при доверительном интервале 99%.