Ожидается "снежная неделя" в горах на севере Израиля

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, 21-25 марта температура будет значительно ниже среднесезонной, во многих районах страны будут идти дожди, на Хермоне и в других горных районах севера Израиля – снегопад.

Метеорологи отмечают, что нынешняя весна в Израиле – одна из самых холодных за последние десятилетия. Снегопады во второй половине марта на Хермоне – не такое уж редкое явление, но снегопады в других горных районах Израиля в это время года случались в прошлом крайне редко.

Администрация горного курорта Хермон пока не сообщает, как будет работать курорт в ближайшие дни и закроется ли он из-за снегопада (обычно происходит именно так).

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.