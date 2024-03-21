БАГАЦ приостановил отправку в сектор Газы палестинцев, находившихся на лечении в Израиле

В системе безопасности Израиля настаивали на немедленном возвращении в сектор Газы около 20 палестинских арабов, находящихся на лечение в израильских больницах, вместе с сопровождавшими их лицами.

До 7 октября жители сектора Газы, страдающие серьезными заболеваниями, приезжали в Израиль на лечение, а после курса терапии возвращались в сектор. Однако тех, кого "черная суббота" застала в Израиле, домой не вернулись и оставались в больницах. В израильской системе безопасности настаивали на том, чтобы в четверг, 21 марта, все пациенты из Газы вернулись в сектор, несмотря на вероятность того, что дома они не смогут получить необходимой медицинской помощи.

По информации сайта "Гаарец", в БАГАЦ обратились организация "Врачи за права человека", общественная организация "Гиша" и 13 пациентов из Газы. В своей апелляции они указывали, что "отправка больных и сопровождающих их лиц в Газу нанесет им непоправимый ущерб, поставит под угрозу их жизни и лишит возможности обсуждение апелляции в суде". Они также напомнили: "Когда говорят пушки, Израиль обязан действовать в соответствии с принципами международного права".

В среду, 20 марта, Высший суд справедливости вынес временное решение, запретив высылку пациентов в Газу до принятия окончательного решения судом.