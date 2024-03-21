БАГАЦ обязал МВД указывать обеих мам из однополой пары в свидетельстве о рождении детей

Высший суд справедливости отклонил аргументы Управления регистрации народонаселения при МВД о том, что в свидетельстве о рождении ребенка должна фигурировать только его биологическая мать, постановив, что это правило наносит ущерб интересам детей. Судьи БАГАЦа единогласно постановили, что в свидетельстве о рождении детей однополых пар женщин должны указываться в качестве матери обе женщины – и биологическая мать, и ее спутница.

Таким образом, суд удовлетворил апелляцию, поданную девятью парами женщин-лесбиянок, родивших детей с использованием спермы анонимного донора и требовавших записать в документах детей имена обеих матерей – и биологической матери, и ее спутницы жизни.

Истицы утверждали, что обе матери в равной степени делят родительские обязанности, и отказ Управления регистрации народонаселения указать обеих матерей в свидетельстве о рождении ребенка является дискриминационным и необоснованным.

Судьи под председательством исполняющего обязанности председателя БАГАЦа судьи Узи Фогельмана поддержали их позицию, постановив, что отказ Управления регистрации народонаселения указывать в свидетельстве о рождения общих детей лесбийских пар обеих матерей наносит ущерб интересам детей.