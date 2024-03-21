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Израиль

По подозрению в подстрекательстве арестован ведущий хирург больницы в Хевроне

время публикации: 21 марта 2024 г., 18:59 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 18:59
По подозрению в подстрекательстве арестован ведущий хирург больницы в Хевроне
Пресс-служба полиции Израиля
По подозрению в подстрекательстве арестован ведущий хирург больницы в Хевроне
Пресс-служба полиции Израиля

Разрешена к публикации информация задержании 19 марта в Хевроне доктора Рашада аль-Зару, ведущего хирурга местной больницы.

В совместном заявлении полиции и ЦАХАЛа отмечается, что доктор аль-Зару в прошлом имел разрешение на работу в Израиле и участвовал в операциях, проводившихся в больнице "Ихилов".

Поводом для его ареста стали публикации в социальных сетях, в которых он восхищением отзывался о событиях 7 октября и об их участниках, а также подстрекал против еврейского государства. Кроме того, он использован знак "врач больницы "Ихилов" и свое разрешение на работу в Израиле для незаконных поездок на территорию Израиля.

В сообщении говорится, что гражданская администрация аннулировала разрешение на работу в Израиле доктора аль-Зару, а он сам передан пограничной службе для дальнейшего расследования.

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