Ошибка идентификации: резервисты застрелили подозрительного мужчину на перекрестке Элазар
время публикации: 21 марта 2024 г., 12:35 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 12:35
Военнослужащие-резервисты, действовавшие в районе перекрестка Элазар в Гуш-Эционе, выстрелили в вызвавшего их подозрение палестинца. Вскоре была констатирована его смерть.
После того, как выяснилось, что погибший не причастен к террористической деятельности, и произошла ошибка идентификации, военная прокуратура начала расследование обстоятельств происшествия.
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