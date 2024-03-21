Ошибка идентификации: резервисты застрелили подозрительного мужчину на перекрестке Элазар

Военнослужащие-резервисты, действовавшие в районе перекрестка Элазар в Гуш-Эционе, выстрелили в вызвавшего их подозрение палестинца. Вскоре была констатирована его смерть.

После того, как выяснилось, что погибший не причастен к террористической деятельности, и произошла ошибка идентификации, военная прокуратура начала расследование обстоятельств происшествия.