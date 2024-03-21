Рядом с Иерихоном задержан боевик, готовившийся осуществить теракт-самоубийство

Бойцы спецназа пограничной полиции ("псевдоарабы"), сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы ЦАХАЛа провели в районе Иерихона операцию, в ходе которой был задержан боевик, намеревавшийся в ближайшее время осуществить теракт-самоубийство.

Пресс-служба МАГАВ сообщила: как только спецназ полиции окружил дом подозреваемого, он попытался скрыться. Боевики открыли огонь в сторону израильских сил и бросили несколько взрывных устройств. "Псевдоарабы" вступили в перестрелку с террористами, нейтрализовав троих из них.

Террорист, намеревавшийся осуществить теракт, задержан и передан следователям ШАБАКа для дальнейшего расследования.

Ранее в палестинских источниках появились сообщения, что в лагере беженцев Акабат-Джабр возле Иерихона ЦАХАЛом проводится операция. Один из местных жителей был убит в перестрелке, еще двое ранены.