Палестинский опрос: резня ХАМАСа 7 октября оправданна, 69% довольны Синуаром

Палестинский центром политики и опросов под руководством Халила Шкаки опубликовал результаты нового социологического опроса касательно Войны "Железных мечей", проведенного им в Палестинской автономии в Иудее и Самарии и в секторе Газы.

Это второй опрос с начала войны, прошлый был проведен в декабре 2023 года, через два месяца после резни 7 октября, устроенной ХАМАСом на юге Израиля.

Согласно опросу, процент жителей Палестинской автономии, считающих устроенную ХАМАСом резню оправданной, остался практически неизменным – чуть больше 70%. Однако в секторе Газы доля сторонников резни выросла с 57% до 71%, тогда как в Иудее и Самарии – снизилась с 82% до 71%.

72% респондентов довольны действиями ХАМАСа, 69% - действиями его военного лидера Ихьи Синуара. ФАТХом довольны только 22%, а главой палестинской администрации Махмудом Аббасом – 11%.

При выборе между Маруаном Баргути, Исмаилом Ханией и Махмудом Аббасом 40% респондентов предпочли Баргути, 23% - Ханию, только 8% - Аббаса.

81% считают, что Аббас должен уйти в отставку.

62% жителей сектора находятся в убежищах UNRWA, 15% - в правительственных убежищах, 8% - в убежищах других международных организаций, 13% - в убежищах местных группировок.

44% сообщили, что имеют двухсуточный запас продуктов питания.

70% жителей Газы считают, что распределение помощи UNRWA сопровождается коррупцией. Другим международным организациям доверяют немного больше – их в коррупции обвиняют только 58%. К местным палестинским силам доверия нет совсем – 90% считают их коррумпированными.

64% палестинских арабов считают, что в страданиях жителей Газы виноват Израиль, 20% возлагают вину на США, только 7% винят в этом ХАМАС, и еще 6% - Палестинскую национальную администрацию.

Только 5% считают, что ХАМАС совершил военные преступления 7 октября, при этом 80% не смотрели видеоматериалы резни, транслировавшиеся ХАМАСом в социальных сетях.

Только 24% жителей сектора Газы готовы попытаться прорваться в Египет, если Израиль начнет операцию в Рафиахе. При этом 68% жителей Газы уверены, что в таком случае египетская армия начнет стрелять по ним.

Интересно, что процент палестинских арабов, уверенных в победе ХАМАСа, снизился с 70% до 64% (а уверенных в победе Израиля – с 13% до 9%, то есть выросла доля тех, кто считает, что победу не одержит никто). Однако среди жителей сектора Газы уверенность в победе ХАМАСа выросла с 50% до 56%, а в победе Израиля сократилась с 31% до 19%.

59% считают, что после войны Газу должен контролировать ХАМАС. Среди жителей Газы таких 52%. 13% отдают предпочтение правительству Палестинской автономии с новым лидером, 11% - правительству Палестинской автономии, управляемой Махмудом Аббасом, 3% - арабские страны, 1% - ООН, 1% - ЦАХАЛ, 3% - другие варианты, 9% не имеют определенного мнения.

41% палестинских арабов и 51% жителей сектора Газы поддержат развертывание в секторе турецкой армии с согласия ХАМАСа и при международной поддержке.

Доля палестинских арабов, поддерживающих план "Два государства для двух народов", выросла с 34% в декабре 2023 года до 45% в марте 2024 года. При этом в Иудее и Самарии позиция палестинских арабов не изменилась, а вот в секторе Газы поддержка плана выросла с 35% до 62%.

Доля сторонников вооруженной борьбы с Израилем снизилась с 63% в декабре 2023 года до 46% четыре месяца спустя. Причем в секторе Газы на вооруженном сопротивлении продолжают настаивать только 39%.