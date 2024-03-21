Полиция объявила незаконной демонстрацию возле дома Нетаниягу в Кейсарии и приступила к ее разгону

Полиция сообщила, что участники демонстрации в Кейсарии перекрывали движение на улице Ротшильда, создавали помехи для соседей семьи Нетаниягу, оказывали сопротивление полицейским и зажигали факелы.

Полиция объявила, что демонстрация является незаконной и потребовала от ее участников разойтись.

Сообщается о задержании одного из демонстрантов, который призывал остальных блокировать дорогу вопреки запретам полиции.

Пресс-служба полиции также сообщила, что в Кейсарии был остановлен для проверки автомобиль участников демонстрации, в котором были обнаружены "сотни факелов". Владелец машины задержан, а незаконный груз изъят.

Кроме того утром 21 марта недалеко от дома Нетаниягу были обнаружены десятки автомобильных шин, которые, как полагают полицейские, демонстранты приготовили для того, чтобы поджечь их вечером.