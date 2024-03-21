Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в южном Ливане

Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районах Айта аш-Шааб и Ярун, на юге Ливана. ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

По данным израильских источников, атака ВВС ЦАХАЛа была осуществлена вскоре после обстрела Метулы противотанковыми ракетами.

Ранее ЦАХАЛ сообщал, что израильские ВВС атаковали военный объект террористической организации "Хизбалла" в районе Кфар-Кила. Сообщалось также, что минувшей ночью в районе Ад-Дахира был атакован объект "Хизбаллы".

В ночь на 21 марта был зафиксирован ракетный обстрел района Ифтах (Верхняя Галилея). ЦАХАЛ нанес ответные удары по точке запуска.