Резервисты обратились в полицию с жалобой на UNRWA

Члены движения солдат-резервистов, призывающего к полной победе над ХАМАСом, подали в полицию жалобу против деятельности в Иерусалиме представительства Агентства ООН по помощи палестинским беженцам. Об этом пишет газета "Исраэль а-Йом".

Резервисты требуют провести расследование связей UNRWA с террористической группировкой ХАМАС, в частности – не используются ли получаемые агентством средства для финансирования террористической деятельности.

Другие требующие внимания правоохранительных органов вопросы – распространение организацией подстрекательских материалов, использование ресурсов UNRWA, таких как транспорт и линии связи, для террористической деятельности.