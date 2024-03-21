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Израиль

Резервисты обратились в полицию с жалобой на UNRWA

время публикации: 21 марта 2024 г., 11:32 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 11:37
Представительство UNRWA в Иерусалиме
Chaim Goldberg/Flash90

Члены движения солдат-резервистов, призывающего к полной победе над ХАМАСом, подали в полицию жалобу против деятельности в Иерусалиме представительства Агентства ООН по помощи палестинским беженцам. Об этом пишет газета "Исраэль а-Йом".

Резервисты требуют провести расследование связей UNRWA с террористической группировкой ХАМАС, в частности – не используются ли получаемые агентством средства для финансирования террористической деятельности.

Другие требующие внимания правоохранительных органов вопросы – распространение организацией подстрекательских материалов, использование ресурсов UNRWA, таких как транспорт и линии связи, для террористической деятельности.

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