Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 21 марта, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди от севера до Негева, преимущественно во второй половине дня.

В Иерусалиме – 9-20 градусов, в Тель-Авиве – 13-21, в Хайфе – 14-18, в Эйлате – 15-28, в Беэр-Шеве – 13-24, в Мицпе-Рамоне – 9-20, на побережье Мертвого моря – 14-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-23, в Ариэле – 11-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-24, на Голанских высотах – 9-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 70-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 5 км/ч).

В пятницу – похолодание, дожди на севере. В субботу – температура немного понизится, облачно. В воскресенье – прохладно, облачно.