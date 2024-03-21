"Аль-Джазира": ЦАХАЛ завершил процедуру эвакуации в "Шифе"

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передает, что израильские военные днем 21 марта завершили процесс эвакуации персонала и пациентов из всех корпусов больничного комплекса "Шифа" в городе Газа.

Сообщается, что всех задержанных по подозрению в террористической деятельности собрали в центре больничного комплекса.

Ранее источники в Газе сообщали, что израильские военные взорвали корпус специальной хирургии (special surgery building), располагавшийся на территории медицинского комплекса "Шифа" в Газе. Предварительно из здания были принудительно эвакуированы все пациенты и весь медицинский персонал. Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет, что корпусе специальной хирургии в "Шифе" хранился самый большой запас медикаментов в секторе Газы. Отметим, что в течение последних дней этот корпус использовался боевиками террористических группировок для атак с применением огнестрельного оружия и противотанковых ракет. Согласно армейским источникам, в нем хранились оружие и боеприпасы. ЦАХАЛ пока официально не комментирует сообщения о подрыве корпуса специальной хирургии в "Шифе".

Как сообщалось ранее, в операции на территории больницы "Шифа" и около нее задействованы силы 401-й бригады и морского спецназа "Шайетет-13". С начала операции в этом районе ликвидированы около 140 террористов (около 50 за последние сутки). Сообщалось о сотнях арестованных террористов и задержанных по подозрению в террористической деятельности.