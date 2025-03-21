ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковую установку в районе Аль-Фуркан на севере сектора Газы
время публикации: 21 марта 2025 г., 21:54 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 22:12
Несколько часов назад ВВС ЦАХАЛа атаковали в районе Аль-Фуркан на севере сектора Газы пусковую установку, из которой ранее были выпущены ракеты по территории Израиля.
Террористическая организация ХАМАС разместила пусковую установку рядом с палатками беженцев.
Военные подчеркивают: перед атакой были приняты меры для минимизации ущерба для гражданского населения.