ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковую установку в районе Аль-Фуркан на севере сектора Газы

Несколько часов назад ВВС ЦАХАЛа атаковали в районе Аль-Фуркан на севере сектора Газы пусковую установку, из которой ранее были выпущены ракеты по территории Израиля.

Террористическая организация ХАМАС разместила пусковую установку рядом с палатками беженцев.

Военные подчеркивают: перед атакой были приняты меры для минимизации ущерба для гражданского населения.