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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковую установку в районе Аль-Фуркан на севере сектора Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 21 марта 2025 г., 21:54 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 22:12
ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковую установку в районе Аль-Фаркан на севере сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Несколько часов назад ВВС ЦАХАЛа атаковали в районе Аль-Фуркан на севере сектора Газы пусковую установку, из которой ранее были выпущены ракеты по территории Израиля.

Террористическая организация ХАМАС разместила пусковую установку рядом с палатками беженцев.

Военные подчеркивают: перед атакой были приняты меры для минимизации ущерба для гражданского населения.

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