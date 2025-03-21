Reuters: Египет готов стать посредником для возобновления сделки ХАМАСа и Израиля

Палестинский источник сообщил в пятницу, 21 марта, агентству Reuters, что Египет предложил стать посредником для возобновления сделки между ХАМАСом и Израилем, однако ХАМАС пока не ответил на предложение.

Источник отказался сообщить подробности предложения, которое, по его словам, находится на рассмотрении.

Два египетских источника в службах безопасности сообщили, что Каир предложил установить график освобождения заложников и определить крайний срок полного вывода ЦАХАЛа из Газы с гарантиями США. Источники отметили, что США уже дали понять о первоначальном одобрении этого плана, в то время как в Израиле говорят, что никакого посреднического предложения со стороны американцев не поступало.