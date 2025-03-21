x
21 марта 2025
|
последняя новость: 21:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 марта 2025
|
21 марта 2025
|
последняя новость: 21:54
21 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Reuters: Египет готов стать посредником для возобновления сделки ХАМАСа и Израиля

США
Война с ХАМАСом
Египет
время публикации: 21 марта 2025 г., 21:20 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 21:37
Reuters: Египет готов стать посредником для возобновления сделки ХАМАСа и Израиля
AP Photo/Jehad Alshrafi

Палестинский источник сообщил в пятницу, 21 марта, агентству Reuters, что Египет предложил стать посредником для возобновления сделки между ХАМАСом и Израилем, однако ХАМАС пока не ответил на предложение.

Источник отказался сообщить подробности предложения, которое, по его словам, находится на рассмотрении.

Два египетских источника в службах безопасности сообщили, что Каир предложил установить график освобождения заложников и определить крайний срок полного вывода ЦАХАЛа из Газы с гарантиями США. Источники отметили, что США уже дали понять о первоначальном одобрении этого плана, в то время как в Израиле говорят, что никакого посреднического предложения со стороны американцев не поступало.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

Нетаниягу: "Отныне все переговоры будут вестись только под огнем"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

Египет предлагает новую сделку: освобождение раненых заложников в обмен на прекращение огня