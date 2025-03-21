Силы ЦАХАЛа атаковали пусковую установку в Байт-Лахии
время публикации: 21 марта 2025 г., 17:52 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 18:45
Силы ЦАХАЛа атаковали пусковую установку в Байт-Лахии, откуда ранее были выпущены две ракеты в сторону Ашкелона.
Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи направил жителям Байт-Лахии сообщение, в котором говорится: «Это последнее предупреждение перед атаками. Террористические организации вновь начали обстрелы ракетами израильских жилых районов. Мы предупреждали вас много раз. Для вашей безопасности вы должны немедленно перебраться на юг сектора".
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