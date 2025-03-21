Нетаниягу: по закону правительство Израиля решает, кто станет главой ШАБАКа

На фоне опасений, что правительство не выполнит постановление БАГАЦа о замораживании процесса увольнения Ронена Бара с должности руководителя ШАБАКа до рассмотрения апелляций против этого решения, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Не будет никакой гражданской войны! Государство Израиль – правовое государство, и по закону правительство Израиля решает, кто станет главой ШАБАКа".

Напомним, судья БАГАЦа Гила Канфи-Штайниц указала, что коллегия судей Высшего суда справедливости рассмотрит апелляции на увольнение Ронена Бара в ближайшее время – до 8 апреля. Отметим, что по решению правительства, глава ШАБАКа должен покинуть свой пост 10 апреля или после прихода его преемника, первый из двух возможных вариантов.