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Израиль

Нетаниягу: по закону правительство Израиля решает, кто станет главой ШАБАКа

Биньямин Нетаниягу
Верховный суд/БАГАЦ
ШАБАК
время публикации: 21 марта 2025 г., 17:27 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 17:44
Нетаниягу: по закону правительство Израиля решает, кто станет главой ШАБАКа
Chaim Goldberg/Flash90

На фоне опасений, что правительство не выполнит постановление БАГАЦа о замораживании процесса увольнения Ронена Бара с должности руководителя ШАБАКа до рассмотрения апелляций против этого решения, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Не будет никакой гражданской войны! Государство Израиль – правовое государство, и по закону правительство Израиля решает, кто станет главой ШАБАКа".

Напомним, судья БАГАЦа Гила Канфи-Штайниц указала, что коллегия судей Высшего суда справедливости рассмотрит апелляции на увольнение Ронена Бара в ближайшее время – до 8 апреля. Отметим, что по решению правительства, глава ШАБАКа должен покинуть свой пост 10 апреля или после прихода его преемника, первый из двух возможных вариантов.

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