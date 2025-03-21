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Израиль

ДТП на севере Израиля: один погибший, двое в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Погибшие
время публикации: 21 марта 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 12:26
ДТП на севере Израиля: один погибший, двое в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Около полудня 21 марта на 71-м шоссе недалеко от развязки Навот столкнулись два автомобиля, один из которых после аварии перевернулся.

В результате ДТП погиб мужчина примерно 40 лет. Четыре человека получили травмы, двое из них (мужчины около 40 лет) в тяжелом состоянии.

Пострадавшие направлены в больницы "А-Эмек" в Афуле и РАМБАМ в Хайфе.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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