ДТП на севере Израиля: один погибший, двое в тяжелом состоянии

Около полудня 21 марта на 71-м шоссе недалеко от развязки Навот столкнулись два автомобиля, один из которых после аварии перевернулся.

В результате ДТП погиб мужчина примерно 40 лет. Четыре человека получили травмы, двое из них (мужчины около 40 лет) в тяжелом состоянии.

Пострадавшие направлены в больницы "А-Эмек" в Афуле и РАМБАМ в Хайфе.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.