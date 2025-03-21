ЦАХАЛ: в Шхеме за неделю задержали более 15 террористов

ЦАХАЛ сообщает, что за последнюю неделю в Шхеме бойцами бригады "Шомрон" были задержаны более 15 разыскиваемых террористов, изъято оружие, допрошены десятки подозреваемых.

Сообщается также, что 20 марта бойцы бригады "Шомрон" действовали в деревне Мадама, где местные жители нападали на военных, бросая в них камни. В ходе операции были конфискованы оружие и подстрекательские материалы.