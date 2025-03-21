Автомобиль сбил пожилого пешехода в Бней-Браке, он в критическом состоянии

На улице Зеэв Жаботински в Бней-Браке автомобиль сбил пешехода, мужчину в возрасте около 70 лет. Информация об этом происшествии поступила в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 13:32.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА начали реанимационные мероприятия. Сообщается, что пострадавший получил множественные травмы и находится в критическом состоянии.