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Израиль

Автомобиль сбил пожилого пешехода в Бней-Браке, он в критическом состоянии

Мада
ДТП
Бней-Брак
время публикации: 21 марта 2025 г., 13:46 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 13:49
Автомобиль сбил пожилого пешехода в Бней-Браке, он в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

На улице Зеэв Жаботински в Бней-Браке автомобиль сбил пешехода, мужчину в возрасте около 70 лет. Информация об этом происшествии поступила в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 13:32.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА начали реанимационные мероприятия. Сообщается, что пострадавший получил множественные травмы и находится в критическом состоянии.

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