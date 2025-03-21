БАГАЦ замораживает процесс увольнения Ронена Бара с поста главы ШАБАКа

Высший суд справедливости вынес распоряжение о замораживании процесса увольнения Ронена Бара с должности руководителя ШАБАКа до рассмотрения апелляций против этого решения правительства.

Судья БАГАЦа Гила Канфи-Штайниц указала, что коллегия судей Высшего суда справедливости рассмотрит апелляции на увольнение Ронена Бара в ближайшее время – до 8 апреля. Отметим, что по решению правительства, глава ШАБАКа должен покинуть свой пост 10 апреля или после прихода его преемника, первый из двух возможных вариантов.

Представители коалиции выразили возмущение вердиктом БАГАЦа. Министр связи Шломо Караи заявил: "Уважаемая судья Канфи-Штайниц, Ронен Бар завершит свою работу 10 апреля или раньше, с назначением постоянного главы ШАБАКа. У вас нет законных полномочий в это вмешиваться. Ваш приказ не имеет силы. Народ – суверен в данном вопросе".

Напомним, в ночь на пятницу на специальном заседании правительство единогласно утвердило отставку главы ШАБАКа Ронена Бара. "Ронен Бар покинет свой пост 10 апреля 2025 года или после назначения нового руководителя общей службы безопасности – в зависимости от того, что наступит раньше", – сказано в сообщении офиса премьер-министра.

Самого Ронена Бара на заседании правительства не было. Но присутствовала юридический советник правительства Гали Баарав-Миара, выступавшая против его отставки.

Оппозиционные партии "Еш Атид", "Махане Мамлахти", "Наш дом Израиль" и "Демократим" подали в БАГАЦ прошение о запрете увольнения главы ШАБАКа.

В прошении сказано: "Речь идёт о решении, принятом в условиях острого конфликта интересов со стороны премьер-министра, на основании посторонних соображений, связанных с расследованиями ШАБАКа в канцелярии главы правительства, а также с недавней позицией ШАБАКа, согласно которой политическое руководство несёт ответственность за катастрофу 7 октября... Срочная инициатива по увольнению главы ШАБАКа в данный момент, во время боевых действий, происходит именно тогда, когда ШАБАК проводит расследование против людей из ближайшего окружения премьер-министра, которые много лет его сопровождают и знакомы со всеми аспектами его жизни. Они подозреваются в получении денег от лиц, напрямую связанных и действующих в интересах Катара – государства, финансировавшего террористическую организацию ХАМАС, обрушившую на Израиль и еврейский народ крупнейшую катастрофу со времён Холокоста... Увольнение инициировано лишь после того, как расследование ШАБАКа причин катастрофы 7 октября однозначно указало на ответственность политического руководства за трагедию. Это приобретает ещё большую значимость на фоне того, что премьер-министр препятствует созданию государственной следственной комиссии, а израильское правительство открыто и сознательно затягивает процесс, который мог бы проверить его ответственность за случившееся".