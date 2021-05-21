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NEWSru.co.il :: В Израиле21 мая 2021 г., 07:40

Военные итоги операции "Страж стен". Отчет ЦАХАЛа

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Военные итоги операции "Страж стен". Отчет ЦАХАЛа Военные итоги операции "Страж стен". Отчет ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала военные итоги длившейся 11 дней контртеррористической операции "Страж стен" в секторе Газы.

В ходе операции была уничтожена значительная часть сети подземных коммуникаций террористической организации ХАМАС в секторе (т.н. "метро"). В общей сложности были уничтожены около 100 километров туннелей.

Были ликвидированы пять командиров бригад боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" и 20 полевых командиров среднего уровня. Подтверждена ликвидация более 200 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада".

Уничтожены около 70 многоствольных ракетных установок и около 35 минометов. Нанесены удары по более чем 570 местам запуска ракет.

Нанесен тяжелый урон мощностям разработки и производства вооружений, включая ликвидацию специалистов ("инженеров ХАМАСа"), уничтожение мастерских и центров разработки. Уничтожены здания пяти правительственных структур ХАМАСа, 11 зданий сил внутренней безопасности и пять зданий банков, которые были финансовыми структурами террористов.


Уничтожены десятки форпостов, лагерей, оперативных квартир ХАМАСа, а также девять многоэтажных зданий, использовавшихся ХАМАСом для террористической деятельности.

Сорвано подавляющее большинство попыток диверсий со стороны террористов, включая ликвидацию противотанковых расчетов, наступательных туннелей, а также семь попыток воздушных диверсий и две попытки морских диверсий.

Системой ПРО "Железный купол" были перехвачены более 90% ракет, летевших на жилые кварталы.

Отметим, что речь идет о предварительном отчете. В случае возобновления обстрелов из Газы операция "Страж стен" будет продолжена.

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