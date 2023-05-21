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    В Израиле

    В арабском секторе начинается кампания протестов против бездействия правительства в борьбе с преступностью

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    В арабском секторе начинается кампания протестов против бездействия правительства в борьбе с преступностью
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Утром в воскресенье, 21 мая, из ряда арабских населенных пунктов выдвинутся в Иерусалим колонны автомобилей в рамках демонстрации протеста против того, что, как считают организаторы акции, правительство Израиля не борется с преступностью в арабском секторе.

    Участники акции протеста встретятся в полдень возле Латруна, и оттуда по шоссе номер 1 выдвинутся одной колонной к правительственному комплексу в Иерусалиме.

    Акция организована "Ваадат а-Маакав" – Верховной наблюдательной комиссией по правам израильских арабов.

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    Как пишет "Гаарец", эта акция протеста – только часть большой кампании, в рамках которой будут проводиться демонстрации по всей стране, будет разбит протестный шатер напротив канцелярии главы правительства и представители комиссии обратятся к мировому сообществу с требованием оказать давление на Израиль и потребовать начать бороться с преступностью в арабском секторе.

    В публикации "Гаарец" отмечается, что с начала 2023 года в арабском секторе были убиты 79 человек. В этом году около 80% убийств в Израиле приходятся на арабский сектор.

    Привлечение внимания к данной проблеме со стороны арабского сообщества с помощью автомобильных колонн использовалось и в прошлые годы. Так, например, в октябре 2021 года, десятки автомобилей с черными флагами проехали по городам Израиля, напоминая о том, что большинство тяжелых преступлений совершается именно в арабском секторе.

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    Напомним, что борьба с преступностью в арабском секторе была одной из задач, декларированных нынешним министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром. Однако после того, как он возглавил это министерство (ранее именовавшееся министерством внутренней безопасности), ситуация к лучшему не изменилась.

    В руководстве правоохранительных органов Израиля неоднократно отмечали, что борьба с преступностью в арабском секторе осложнена тем, что местные жители не хотят сотрудничать с полицией, а зачастую мешают действиям полицейских.

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