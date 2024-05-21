ЦАХАЛ: за сутки израильскими ВВС в Газе были атакованы около 70 целей. Видео

Силы ЦАХАЛа продолжают боевые действия на всей территории сектора Газы. Бои идут в Джабалии, Рафиахе, а также в центральной части сектора.

Силы 98-й дивизии действуют в центре Джабалии. Бойцы бригады "Цанханим" и 460-й бригады ликвидировали несколько групп боевиков. Бойцы 7-й бригады направили ВВС для уничтожения группы боевиков, обстреливающих израильских военных.

Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия в Рафиахе. Бойцы бригады "Гивати" при поддержке ВВС ликвидировали боевика, который вел огонь из миномета. Бойцы 401-й бригады совместно с ВВС ликвидировали нескольких боевиков, а также обнаружили ракеты и другое оружие.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. Бойцы 679-й бригады при поддержке ВВС ликвидировали группу боевиков.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 70 целей в секторе Газы. Были атакованы здания, которые использовали боевики, склады оружия, ракетные установки, наблюдательные пункты, отдельные группы боевиков.